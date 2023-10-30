眼前出現飛蚊卻讓人打不著，一轉動眼球，它們卻如幻影一般閃現，這煩人的現象被稱為「飛蚊症」，醫學上則稱為「玻璃體混濁或退化」。這種症狀通常出現在年紀增長或近視的人，原因是玻璃體內的結構改變，導致其中的物質懸浮在視網膜上，形成殘影、裂痕等如同飛蚊的影像。然而，不同的「飛蚊症」可能指向不同的健康問題，治療也分輕重緩急，患者要特別注意。

亞東紀念醫院眼科陳芳婷醫師表示， 大部份的飛蚊症屬良性(生理性的飛蚊症)，由於年紀漸增，玻璃體自然退化所形成的混濁物；但是有些飛蚊症卻是由嚴重疾病伴隨而生，不能掉以輕心。玻璃體是眼球內部的重要部分，位於水晶體後方、視網膜之前，是一種透明的膠質，占據眼球體積的75%，主要由水分構成。玻璃體的作用是支撐眼球，確保光線順利進入眼球的重要構造，也因此「飛蚊症」是患者不得不重視的問題。

對於高度近視及年齡增長的人來說，「玻璃體混濁」相當常見，許多患者在習慣後並不影響生活；反之，葡萄膜炎、視網膜疾病、外傷、高血壓等造成的「玻璃體出血」，則需要醫生持續關注，患者也需要配合定期回診以防惡化；另外，某些家族遺傳容易影響「周邊視網膜裂孔」，常伴隨天生的高度近視，需要雷射光凝固治療防止惡化；液化的玻璃體會逐漸分離視網膜，導致視網膜破洞，屬於較為嚴重的「視網膜剝離」病症，醫師建議進行切除手術。

「曾經有1位19歲大一男學生因熬夜讀書用眼過度，眼睛長期無法獲得休息，導致飛蚊症發生。」聖元中醫診所院長鄭愛蓮說。遠見醫師陳韻全指出，隨著時代變遷，年輕人3C產品不離手，用眼過度將導致退化加速，可見「飛蚊症」已經不是老人病，而是現代人更要提防的文明病。

醫師專家們提醒，若罹患「飛蚊症」，眼科檢查可能需要瞳孔擴張劑，會暫時影響視力，因此在接受檢查後應避免駕駛機車；若存在閃光、高度近視、糖尿病等病史，應接受定期眼底檢查；若進行雷射治療，術後通常不需要特別保護，視力會在短時間內恢復，應避免提重物和劇烈運動；也呼籲患者注意慢性疾病，包含糖尿病和高血壓等狀況，隨時注意「飛蚊症」與身體的警訊。