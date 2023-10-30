遠傳總經理井琪表示，近年高等教育面臨少子化的壓力，而產業也同樣面臨AI、淨零與數位轉型的人才缺口，因此產業界與學校合作「產學融合」共謀出路，可以說是解決學校招生與產業人才稀缺的雙贏良方。攜手靜宜大學共同合作，希望透過「遠傳大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)科技力與實務經驗能量，一同打造智慧校園新標竿，並紮根高等教育與產業的人才培育，提升台灣整體競爭力。

遠傳以5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端、資安等核心技術及資通訊整合能力，不但深耕智慧製造、醫療、交通、城市與推動企業數位轉型，也將累積的相關經驗及能量投入在「智慧校園」的推動。透過此次MOU簽署，遠傳與靜宜大學將攜手打造「智慧安全」、「節能永續」、「AI智能」、「產學融合」四大領域應用。

遠傳日前提出「5G敏捷校園」、「AI校園」、「淨零校園」、「校園心生活」、「產學融合校園」等智慧校園5大推動引擎，以自身數位轉型的實際經驗，接軌國內高等教育的需求，可協助大學因應科技、產業乃至政策等大環境的改變，從學程規劃、校園治理、人才轉型到連結校友共創等各面向，快速接軌產業變化。遠傳也將持續將相關經驗及解決方案推廣至更多大專院校，一同為打造更安全、淨零、永續的新一代智慧校園努力，也為台灣學術界、產業界的人才培育厚植根基。