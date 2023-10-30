根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超725.76億元，累計今年年初至10月27日止，外資累計賣超為1206.18億元。外資總持有股票市值為20兆2563.34億元新台幣，占全體上市股票市值的39.85％，較10月20日的20兆8953.08億元新台幣，減少6389.74億元。

在個股買賣超方面，買超最多的是誠美材(4960)，總計買超28,513張，緯創(3231)居次，買超27,083張，華東(8110)買超13,550張排第3；另外，貨櫃三雄中的陽明(2609)、長榮(2603)也見到買盤，分別買超7733張、7254張，居外資買超第7、8大個股。

賣超方面，電子權值股及金融股慘遭調節，鴻海(2317)賣超120471張居冠，晶圓雙雄的聯電(2303)、台積電(2330)分別賣超52307張及28227張，居外資賣超第3及第6大個股；開發金(2883)賣超66837張排第2大，另外，金融股中，第一金(2892)、台新金(2887)、富邦金(2881)都在外資調節前10大個股中。