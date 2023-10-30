德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser），29日在《紐約時報》專欄指出，北京還沒有要攻台，因為北京可能認為軍事行動不成功的風險太高，呼籲台美要善用機會。

My op-ed in today's @nytimes. No, Xi Jinping Is Not About to Attack Taiwan https://t.co/ppZI0MY55q — Bonnie Glaser / 葛來儀 🇺🇦 (@BonnieGlaser) October 29, 2023

葛來儀指出，儘管大陸國家主席習近平反覆重申統一台灣對實現中國夢來說至關重要，他也下令解放軍於2027年前做好武統台灣的準備，不過這些言詞與行動掩飾了北京領導層內部的重大疑慮，也就是解放軍能否在可接受的成本下控制台灣，俄羅斯對烏克蘭的軍事失敗尤其凸顯了這層疑慮。

由此來看，她認為解放軍接收台灣並非不可避免，甚至不太可能在未來幾年內發生。

葛來儀指出，近期大陸防長李尚福、2名監督解放軍核武、飛彈的將領紛紛遭到肅清，顯示北京高層對於軍隊的作戰能力缺乏信心。此外，儘管官方未公布這些高官被拔的確切原因，消息指向可能和貪腐有關，這代表如果官員真的中飽私囊，顯示軍隊高層並未認真執行做好攻台的準備。

葛來儀也提到，俄軍在烏克蘭的潰敗對習近平來說是警示，她形容俄軍未能完成從陸路越境拿下基輔這個「相對簡單的任務」，解放軍跨越台灣海峽時將是更大的難題，因為大規模兩棲入侵將是最艱難的軍事行動之一，需要拿下空中及海上優勢，也要能在漫長的戰事中維持入侵部隊的能力。

她分析，不能達成快速、低成本、成功入侵，對北京高層的政治風險將會相當巨大，曠日廢時的僵局也可能削弱北京高層所稱「中國再次強大」的主張，進一步危及讓民族復興、建立強大軍隊的目標；另外，北京更擔憂的情況是，在美國可能軍事干預下敗給台灣。

葛來儀指出，中國大陸也注意到俄羅斯為了烏克蘭所付出的慘重代價，包括近30萬士兵傷亡、受國際制裁而疲軟的俄羅斯經濟、全球聲譽受損，以及國力加速衰退。

她說大陸經濟成長面臨長期放緩，如果政府繼續將安全、政治管控置於經濟福祉之上，可能進一步引發民眾不滿，甚至是社會不穩定的擔憂。

她也認為，大陸民眾對於可能對台灣展開血戰的支持不會維持太久，礙於過去執行的一胎化政策，現役軍人多為獨生子女，如果傷亡上升，這些解放軍的父母可能走上街頭。

9月17日高達103架解放軍軍機在台海周邊活動。

葛來儀分析，另一個可能限制北京行動的因素是美國協助台灣，她說美國兩黨對台安全的支持從未如此強烈，美國總統拜登也反覆表態，如果解放軍攻台，美國會在軍事上支持台灣。她說她和中國專家的談話顯示，北京堅信，美國將台灣視為遏制中國的重要戰略堡壘，並且會介入，防止中國大陸接管台灣。

葛來儀也提醒，如果未來台灣透過公投或修憲來正式推動獨立，美國總統或國會恢復對台灣的外交承認，都可能使得北京採取軍事行動。除此之外她也提到明年登場的總統選舉，民進黨可能再執政4年、甚至8年，如果北京高層感覺到台灣正逐步脫離控制，尤其美國持續加強台灣軍隊及美軍在該區域的部隊，北京仍有可能決定發動攻擊。

不過她強調，除非感覺陷入絕境，否則北京比較可能認為：軍事失敗的風險太高，這為台灣與美國帶來機會。

她呼籲台美明智善用機會，台灣必須加速投資防禦能力，尤其一旦衝突爆發，對島上的補給將會非常困難，台灣不只要加強儲備彈藥，也要加強儲備食物、水及能源。

美國則應該採取更多措施協助台灣，重新配置在東亞的軍事態勢，她認為美軍在東亞的整體軍事目標，應是阻止北京在快速、低成本的軍事行動中贏得台灣。

葛來儀指出，華府也必須向北京保證，只要北京不對台動武，美國也不會支持台灣獨立，她說這類保證有助於避免戰爭。