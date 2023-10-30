台中市政府近日在30處公有市場、17處攤販集中區以及23處商圈發放第3波物調券，各場域都出現排隊兌換人潮。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府近日發放第3波物調券，民眾拿100元可兌換200元物調券於指定商圈、市場使用，等同放大現金2倍大受好評，有民眾在南屯市場發現1名婦人持一疊物調券在肉攤買了1200元豬肉，納悶她是動員多少人、花多少時間排隊才能兌換這至少6張物調券？台中市經發局回應，物調券為民眾付費購買、非無償取得，認券不認人。

台中市政府11月26日起至10月28日於30處公有市場、17處攤販集中區以及23處商圈，發放第3波物調券，民眾以100元現金兌換200元物調券，並於明（10月31日）前使用完畢，由於物調券等同放大現金2倍，各場域都出現排隊兌換人潮；天津路服飾商圈主委吳永芳指出，物調券效益大，由於限時限地使用，民眾使用率近100％。

市府這波物調券發放也造成網友熱議，直呼「省很大！」更有人反應「房東也收物調券，太好花了！」而有民眾到南屯市場買菜，驚見1婦人持一疊物調券狂買1200的豬肉，既羨慕又懷疑是花了多少時間或動員多少親友一起排隊？也質疑是否有攤商或商圈委員以非排隊方式兌換物調券。

台中市經發局表示，這次總共發放高達45萬份200元物調券，以加碼補貼的概念，放大民眾的購物金，刺激消費，預計為市場、攤集區及商圈，至少創造9000萬元營業額；而物調券為民眾付費購買、非無償取得，商家收取物調券為認券非認人，經上兩波統計後續回收券數顯示，回收率高達99.6％，有效提振微型經濟。