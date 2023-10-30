屏東市一處刺青店29日遭人縱火，造成1死1重傷，涉有重嫌的19歲許姓男子被逮後拒絕夜間偵訊，30日他在律師陪同下偵訊時自稱，自己患有憂鬱症，事後又強調，只是要給對方警告，沒想到鬧出人命，試圖避重就輕，警方訊後預計下午3時移送屏檢複訊。而死者父親透露，許男經常跑到店裡逗留，懷疑遭驅趕心生不滿，才會縱火報復。

涉嫌在屏東市刺青店縱火的許姓男子(右)，被逮後自稱罹患憂鬱症。(本報資料照片)

29日清晨4時31分許，屏東市民享路的刺青店民宅1樓傳出火警，警消獲報緊急派員搶救，5時16分撲滅火勢，這場惡火造成28歲陳姓老闆娘送醫不治、30歲黃姓老闆重傷，警方不到10小時即逮人，全案朝公共危險及殺人等罪嫌偵辦。

許男偵訊時先強調自己患有憂鬱症，更拿出相關藥物佐證，警方事後調查發現，他不僅沒有醫師證明，更未領有手冊，旁人怒斥，這人的精神根本比我們都正常。

陳女父親曾聽店內員工事說，許男他多年前曾到以前的刺青店找黃姓老闆刺青，就是他身上的半甲，不久前又想刺背後而上門，但經過討論，老闆決定不接他生意，雙方不歡而散，他才會還恨在心，進而縱火報復，害他女兒命喪火窟，女婿也尚未脫險，氣得痛罵許嫌「太可惡」。

業界人士分析，若不是許男意見太多、很難搞，就是拿不出錢卻要求超過，否則送上門來的生意哪有不接的道理。由於目前黃姓老闆傷重仍在加護病房治療，警方正持續釐清縱火原因。