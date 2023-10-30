台北市文山區秀明路2段上，昨天（29日）晚間9時許，林男（24歲）所駕駛的銀色轎車，疑似轉彎失控，撞擊路旁停車格的車輛，造成13輛機車傾倒毀損，警方獲報立即趕到現場，林男並無酒駕，這起車禍所幸無造成人員傷亡。
據了解，林男當時所駕駛的銀色轎車，在行經台北市秀明路2段，北往南方向行駛，當時行經秀明路2段100號前，事發地點是一處大右彎，疑似駕駛車輛操作不慎，車輛偏移後，撞擊路邊整排的機車，共造成13輛機車傾倒毀損，附近民眾看到立即報警。
警方表示，當時獲報有車禍案件，到場時發現無人受傷，但路旁受損機車高達13輛，林男經過酒測，並沒有喝酒，疑似恍神操作不慎導致車禍發生，而相關賠償問題，雙方車主都已達成共識，本案不須警方處理。
文山第一分局呼籲駕駛人，夜間駕駛放慢行車及過彎速度、隨時注意車前狀況、保持安全距離，共維用路人安全。
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