高雄市社會局無障礙之家與小港醫院的營養師合作，讓憨兒透過教學影片訓練口腔肌肉，讓其更容易進食。（無障礙之家提供／林瑞益高雄傳真）

咀嚼對一般民眾而言是簡單的事情，但對心智障礙者卻不容易，經常有吞嚥漲愛與嗆咳。高雄市社會局無障礙之家為照護重度、極重度的心智障礙者好吞、好食，啟動「食在安全-安心照護」計畫，今年已改善人數達18位，改善達成率近80％。

無障礙之家與小港醫院營養師團隊合作，除了每月派營養師營養諮詢外，也實地檢視協助教保人員調整服務對象所需的食物質地及營養密度，適時調整餵食坐姿高度與服務對象進食的擺位等；並在日常生活由教保人員帶領「健口操」促進口腔肌肉強化，預防咀嚼困難及吞嚥障礙。

其中罹患極重度心智障礙者小卉（化名）因有進食量減少、嗆咳次數增加，無法正常飲食導致體位過輕的情形，甚至增加食物哽塞及吸入性肺炎等風險，教保老師經與營養師研商諮詢，營養師評估後轉介至小港醫院復健科吞嚥門診。

小卉每周到醫院作語言及復健課程，再搭配教保人員持續配合健口操及唾液腺按摩、合宜姿勢擺位等，小卉進食量增加且嗆咳情形減少，食物質地由稀水狀進步到稠狀質地，體重也恢復正常體位。

無障礙之家服務對象障礙程度高且年齡達中高齡有老化衰退情形，像小卉的障礙者愈來愈多，經定期健檢發現有23名服務對象在胸部X光攝影檢查中出現有輕微吸入性肺炎的狀況，透過跨專業團隊在醫療專業意見和機構日常照顧的配合，2023年已改善人數達18位，改善達成率近80％。