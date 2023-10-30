克維斯被強襲球擊中右側太陽穴（毛琬婷攝）

統一獅洋投克維斯在季後挑戰賽G2被強襲球擊中右側太陽穴位置，經過1晚休養後現身台南棒球場，親自向外界報平安，知道樂天桃猿陳俊秀一直在關心他的傷勢，他說：「希望俊秀不要在意，知道他不是故意的，這是比賽的一部分。」

克維斯在2局下被陳俊秀強襲球直擊頭部，當場倒地，好在最後還能自行起身退場，送醫檢查後也回到桃園棒球場，「跟昨天比起來已經好很多了，現在就是有點腫、痛，但沒有太多腦震盪的症狀，沒有想吐、頭暈、腳步不穩的感覺。」

克維斯表示，這是打球生涯第一次在比賽中被球打中頭，之前只有被兒子丟到幾次，「但應該不會跟這次一樣嚴重。」他也提到，很慶幸被打中的當下還是有意識的，如果偏差個幾公分，可能今天就沒辦法站在這裡了。他還原當下情況，「當時有看到球往自己飛來，想用手套去擋，但速度真的太快、來不及。」

投不滿2局就提前傷退，沒能完成先發投手任務，克維斯感到十分自責且沮喪，他說：「球隊都有持續關心我的狀況，讓我感到很安心，如果今天球隊能拿下勝利的話，明天我也想上場。」