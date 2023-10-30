新北市淡水區將近20萬人口，新北市議員陳偉杰今（30）日在新北市議總質詢時指出，淡海國小在今年招生入學，淡水要成立第3所國中有難度，淡水國中可遷移至新市鎮，原址可作幼兒園續用，代理市長劉和然說，已委託台北市立大學針對淡水整體未來發展研究，遷校議題會納入評估，預計明年1月初步結果。

陳偉杰指出，淡水人口在9月底突破19.3萬人，尤其淡海新市鎮5萬人口，淡海新市鎮沒有相對應公共設施，沒有一座現代化市場與新圖書館，中央蓋社會住宅也不跟地方溝通，他之前跟新北市城鄉局討論過，社宅部分樓層可規畫市場與圖書館，中央應該跟地方溝通合作。

新北市文化局長張䕒育表示，目前新市鎮評估新設圖書館的可能性，要尋找合適地點設置。新北市城鄉局長黃國峰則說，淡海安居社宅有規畫公共托育，增設市場跟圖書館已經發函給中央，透過電話聯繫中央願評估，目前尚無明確答案。劉和然強調，市府會再跟中央爭取。

陳偉杰提到，淡海國小在今年正式招生入學，教育局稱淡水區正德國中及淡水國中有缺額，要蓋第3所國中有難度，但淡水及林口是新北移入人口最多，新市鎮能否預先規畫設國中或完全中學？劉和然說，該區國中容納量足夠，靠交通車接送，市府已委託市立大學專案研究，新設國中或遷校都已經啟動。

陳偉杰說，真理街有文化國小、淡水國中、淡江中學及真理大學，每到上下課擁擠壅塞民眾抱怨交通，由於地處巷弄，改善機會也不高，他建議如果淡水區無法設新校，淡水國中遷移至淡海新市鎮成立新校區，舊校區做幼兒園或補校繼續使用。

新北市教育局長張明文說，市府已委託市立大學透過都市計畫的專家學者，針對淡水未來研究，遷校議題一起納入評估需求。劉和然強調，學校設置攸關區域平衡，校友也是強烈溝通的角色，整個新市鎮未來發展性需要做精準分析，委託案預計明年1月初步結果，會有大方向出來。