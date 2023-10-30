竹北市長鄭朝方30日前往華光社福基金會位於竹北市的芥子社區生活支持服務中心，訪視居住在中心的40餘位憨兒，一起下廚炒菜、共進午餐話家常，給予身心障礙者溫暖鼓勵，呼籲社會大眾踴躍參與華光公益募款活動，透過募捐為憨兒修繕家園，打造更好的環境。

鄭朝方表示，從華光社福基金會、世光教養院再到尖石鄉方濟幼兒園等機構，10多年來不管是當義工、募款、捐物資，他都義不容辭參與其中，擔任市長後更是責無旁貸關懷社會各個角落，特別到華光竹北芥子社區生活支持服務中心，與住民下廚並進行午餐約會，了解住民生活狀況與需求，後續將盤點市公所社福資源給予協助。

華光芥子社區生活支持服務中心主任彭淑萍表示，華光體制下服務有252位輕、中、重度及極重度智障者、多重障礙者及自閉症者，目前平均年齡約45歲，最高齡75歲，竹北芥子服務中心提供身心障礙者支持性就業服務與參與社區居住，目前服務40餘位憨兒。

彭淑萍表示，華光基金會為非營利單位，除政府補助外，另有60％支出需對外募款以支持營運，因社會經濟不穩定，相對影響機構營運，房屋修繕維護、各項照顧設施設備更新都需經費挹注，華光將於12月14日在竹北遠百果然匯辦理募款餐會，渴盼各界善心人士透過帳戶捐款或現金捐款參與公益認捐活動。

鄭朝方希望透過午餐約會帶來拋磚引玉的正向力量，也期盼能力所及的社會大眾踴躍參與公益認捐，讓居住在華光的250餘位身障者能獲得更完善的照顧服務。