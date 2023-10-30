外傳民眾黨有意推薦台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯加入不分區立委，民眾黨主席兼總統參選人柯文哲也稱，只要徐不要去國防委員會，改去內政委員會，就不會有太大問題。對此，賴清德競選總幹事潘孟安30日表示，立委就算不在外交及國防委員會，仍然可以查看機密文件，請柯文哲不要置換概念，意圖矇騙社會大眾。

潘孟安也質疑，一個政黨的不分區委員代表該政黨的價值，所以民眾黨的價值就是接受中國統一台灣嗎？

潘孟安表示，柯文哲雖然沒有擔任過立委，但民眾黨在立院有5席立委，難道不知道立委職權行使範圍嗎？且每個委員會皆有特定的機密事項，如外交及國防委員會的機密預算，每位委員都會有一本機密預算簡要本，而機密預算詳本則放置於立院指定之會議室，所有立委都可進入參閱。

潘孟安說，又如財政委員會，可審查所有軍購特別預算及各年度決算；經濟委員會則可檢視所有對外經貿談判的進度、利弊衝擊等相關資訊；更何況，各委員會之間亦會聯席審查法案及預算，因此無論在哪個委員會，基本上皆可調取、審查機敏文件，事涉重大。

潘孟安表示，立委同時是國家重大政策、資料的監督者與審查者，民眾黨卻擬提名一位具共產黨背景的黨員。徐春鶯本人雖澄清自己從未加入過共產黨，然而，2016年徐接受專訪時曾表示自己「畢業後也獲分配工作為大陸國家幹部，工作性質特殊，還有專屬配車，在2017年徐春鶯接受陸媒訪問時更曾明確表示，「如果台灣不承認它屬於中國的話，大陸我們娘家那邊，很多人就不願意來了。」