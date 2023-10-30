台北市議會教育委員會今到大巨蛋視察，台北市議員徐巧芯（前排左一）在牛棚體驗接球。（陳怡誠攝）

台北市議會教育委員會今到大巨蛋，由右至左為台北市議員許淑華、李建昌、陳怡君、陳賢蔚視察場邊休息區。（陳怡誠攝）

台北市長蔣萬安上周開箱大巨蛋，北市議會教育委員會今也到場視察，有議員在室內球場試投，發現燈光過亮恐讓球員眩光，另外球員休息室高度不夠，很可能撞到頭，也有議員要求，11月舉辦測試賽，應針對觀眾、球員及周邊居民做滿意度調查。

台北市議會教育委員會30日到大巨蛋，視察室內球場、牛棚、球員休息室多處，議員陳宥丞在室內球場試投球，認為座椅顏色黑白交錯仍有吃球問題，而且屆時比賽屋頂燈光全開，也會讓球員眩光。

進入球員休息室，議員許淑華直呼為球員們感到憋屈，因爲休息室高度不足，連褲子都無法吊掛在掛衣處，何況未來大巨蛋舉辦國際賽事，國外球員更高、更壯，很質疑這樣的休息室設計是否合適；議員陳怡君也說，休息室天花板過低，易使球員有壓迫感，電視擺設位置也不妥當，根本看不到完整螢幕畫面。

議員徐巧芯則表示，大巨蛋11月18日舉辦測試賽，希望調查觀眾、球員及周邊居民滿意度，像是詢問觀眾球場螢幕是否夠大、廁所環境、散場體驗等；球員也都要填寫各場所使用體驗；了解比賽衍生人潮、交通是否影響周邊居民。

此外，議員簡舒培指出，大巨蛋停車場到目前為止，未拿到使用許可，12月將舉辦亞錦賽，若屆時未拿到許可，要提出交通維持計畫。

遠雄表示，會記錄議員建議，座椅可能影響球員會在測試賽後檢討，燈光、球員休息區問題也都會留意改善；北市體育局長王泓翔表示，將請遠雄參考議員建議製作滿意度調查表，其餘議員建議，也會要求遠雄改善，能在暖身賽或亞錦賽前改的就改，不會放水。