隨著環保意識抬頭，許多人外出都有自帶保溫瓶的習慣，卻又常聽到其不能裝咖啡、牛奶等酸性飲品，可能會溶出重金屬，到底此說法是否為真？對此，台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，其實一般喝的飲料不會造成不鏽鋼溶解重金屬，反而更要注意的是，喝完飲料後若沒清洗乾淨，恐導致細菌滋生的問題。尤其像是牛奶富含蛋白質，最好盡快喝完並確實清潔。

楊振昌在「健康2.0－名醫觀點」中分享，不鏽鋼碰到酸，其實不容易溶出重金屬，包括像鉛、鎳、鉻等，除非它表面已經鏽蝕才可能溶出來。一般喝的飲料，其實不會造成不鏽鋼溶解重金屬，針對食品容器的溶出試驗，主要是用比較高濃度的醋酸，兩者完全不一樣。

至於為何常聽到不鏽鋼不適合裝咖啡、茶、飲料、中藥、牛奶？楊振昌指出，關鍵不是在毒素問題，反而是容易產生汙垢，尤其像牛奶、豆漿這類富含蛋白質的飲品，若於常溫狀況下放進不鏽鋼容器裡，就很容易導致細菌滋生。

談及保養不鏽鋼容器的方法，楊振昌說明，最重要的就是喝完立刻清洗。在清潔工具方面，可使用軟刷或專用刷具，並加點清潔劑來洗淨；另外，市面上也有一些專門用來清洗不鏽鋼容器的清潔劑，如檸檬酸。他建議，一周至少用一次專門的清潔劑，來把不鏽鋼容器洗得更乾淨。

楊振昌補充，不鏽鋼保溫瓶一般都是建議選擇304的材質，市面上也有316和200系列的不鏽鋼，他指出，316製品也是可以的，但200系列因品質關係，對於抗氧化及抗鏽蝕沒有304來得那麼好，用久可能容易產生鏽蝕，挑選時要特別注意。