哪類女人最適合做賢妻良母？ 《搜狐網》盤點十二星座，巨蟹、處女、天蠍、雙魚4星座女，若再搭配特定血型最具有賢妻良母的潛質，尤其O型血型處女座的女人，多了一份通情達理，少了一些吹毛求疵，可以更完美演繹賢淑妻子的角色。

▌B型血型巨蟹女

巨蟹女天生母性堅強，而B型血型巨蟹女則多了一份開朗和豁達。相比其他巨蟹女性，她們情緒更加穩定，婚後會用寬容和樂觀營造家庭，丈夫工作疲憊時，她們是溫暖的避風港。此外，她們也注重自我保養，保持著良好的形象。

▌O型血型處女女

處女座的女人婚前就追求完美的生活，而O型處女女生則以通情達理、處處做到精益求精著稱。她們做事一絲不苟，相比其他血型的處女女性格，O型處女更注重人際關係的培養，少了一些吹毛求疵，讓她們更加能擔任賢內助。

▌O型血型天蠍女

天蠍女一向被外界認為有神秘感，但這只是外表的一部分，O型天蠍女性格明朗，不再顯得陰沉和心機重重。婚後她們會全心愛著另一半，如果有人妄圖傷害家人，一定會堅決反擊，保護自己所愛的人。

▌A或AB型血型雙魚女

雙魚天生感性，是最具女性氣質的星座，但因為A或AB血型的影響，她們多了一份冷靜，不容易被情緒左右。婚後她們會繼續保持靈秀謙和的本色，同時也能成為優秀的家庭主婦。