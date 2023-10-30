國產署30日公開招標14筆地上權，共計標脫7標，標脫率達50％，其中招標權利金高達27.97億元，其中溢價率最高13.33％，麗寶、全聯皆有出手，與家電大廠聲寶、有「南台灣地王」之稱的三地開發則在南部大舉獵地。

國產署這次第3批招標土地包括台北市、台中市及台南市各3宗，高雄市2宗，桃園市、宜蘭縣、屏東縣各1宗，合計面積5.8公頃，權利金底價共計53億207萬餘元。

而國產署地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％，其中地租隨申報地價調整的年息率為1％，地租不隨申報地價調整之年息率為2.5％。

北部地區，台北市中正區接近愛國東路、羅斯福路基地面積122坪，由麗寶集團下的名軒開發以4.78億元得標，溢價率大約4.22％；台北市大安區新生南路接近忠孝新生站住宅區土地，也同樣由麗寶集團下的建義建設以1.80億元，溢價率9.24％。另外在宜蘭羅東鎮倉前路、信義路附近的1355坪土地，則由全聯以2.7億元得標，溢價率4.2％。

南部地區則是三地開發大舉獵地，除聲寶在台南市「特文二」特文國家專區面積3369坪土地，以2.86億元得標，溢價率高達13.33％，是本批地上權中溢價最高者。

三地開發拿下三塊土地，其中創辦人鍾嘉村就拿下2塊，包含台南市安平區臨近健康新路，面積1116坪，以3.38億元拿下；另一塊則是在屏東縣屏東市臨近屏東大學近1166坪土地，以1.03億元拿下；而三地開發則選擇台南市東區坪十五路、後甲一路以及坪十三街三面臨路的土地，與成功大學相當近，面積1926坪，以11.42億元。三地開發出手相當精準，溢價率皆不到1％。