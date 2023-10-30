根據彭博社所做調查，光是上周四，海外基金就賣出了7.684億美元的印度股票，創下2022年6月以來最大單日賣超。由於上周五的數據尚未披露，上周截至10月26日周四，外資總共從印度股市提領了12億美元，創下2月初以來最大單周賣超金額。

ITC Ltd.和印度聯合利華公司（Hindustan Unilever Ltd.）等印度軟體服務出口巨頭與大型消費品公司在發布財報後股價下挫，給印度股市帶來更大的壓力。

儘管如此，印度NSE Nifty 50指數本月以來下跌3.3%，仍然略優於MSCI亞太指數同一期間的表現（跌3.8%）。

Kotak Securities分析師Shrikant Chouhan表示，地緣政治緊張局勢和印度第二財季財報好壞不一，令投資人對印度股市近期的前景感到不安，並引爆了拋售賣壓。一旦估值回落，以及全球市場的動盪緩解時，外資就會重拾印度股票。