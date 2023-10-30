台北市復康巴士共328輛，駕駛卻只有248人。台北市議員張斯綱指出，復康巴士預約熱門，卻有80車閒置，駕駛薪資較市場行情低為主因，且復康巴士臨停規畫不足，駕駛必須自掏腰包付停車費或吃上罰單。交通局回應，將與廠商研議駕駛工資，與工時適度搭配，並已請交工處就臨停區、黃線劃設和長度適度增加。

張斯綱於議會交通部門質詢中指出，民眾預約復康巴士熱門，但因駕駛不足，民眾常預約不到，駕駛員薪資僅3萬4000元至3萬8000元，遠低於業界行情，怪不得駕駛無法到位，認真開Uber還可能達到6、7萬元，因此廠商必須提高薪資或給付加班費，補足駕駛員，促使服務與需求量能相等。

而交通違規記點新制6月30日上路，其中臨停為違規最多的樣態。張斯綱說，復康巴士今年1至9月未依規定停車共81件，較去年同期增加，和執法增嚴、檢舉量增多有關。

他說明，接獲復康巴士駕駛投訴，復康巴士需要在醫院附近等待使用者就醫、復健等，但醫院停車場常停滿，復康巴士沒有地方停車，就算有也要駕駛自行負擔停車費，且上下車時輪椅族需要花3分鐘甚至更久，沒有適合臨停的地點，導致駕駛違規臨停，吃上罰單。

張斯綱點出，不只復康巴士駕駛缺人，公車駕駛也從2019年4564人，降低至目前3686人，脫班情形嚴重，今年1至8月有627次，為近5年內最高，但裁罰次數截至9月僅362件，遠低於往年。脫班為民眾對公車最直接的感受，尤其許多長者依賴公車就醫、買菜。

公運處長常華珍回覆，復康巴士100％滿足下肢障礙者的需求，但若其他族群預約，預約成功率則為50％不等。會與廠商研議駕駛薪資，並與工時搭配。

交通局長謝銘鴻說，會請交工處就臨停區和黃線的劃設、長度適度增加，一定會增量，執法單位也以勸導優先，1個月內提出明確答覆。

他表示，將統整公車脫班路線，從路線溯源找到業者，分析司機員數、薪水結構等做整體檢討，未來遊覽車業復甦後，可能導致公車司機缺工更嚴重，必須從薪資結構和中央培訓能力上加強，之後也會和業者召開座談會。