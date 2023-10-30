年底來到商用不動產成交旺季，擁有雄厚資金的買方陸續進場，第四季第一個月，台北、新北辦公市場雙雙出現重磅交易，加總前十個月成交規模，一舉刷新十年來同期新高。

信義全球資產總經理林三智表示，觀察近期商用市場，無論是自用或投資型買方，都相當關注辦公類型產品，企業主購置商用不動產思維轉向「自用兼置產」，重視標的收租效益、增值空間，強化資產配置上的靈活與彈性。

第四季剛開始，商用市場開紅盤，10月份出現兩筆辦公交易大案，台北站前商圈的基泰忠孝大樓以125億元整棟售出，百億元級別交易震撼市場；新北市則有鴻海集團出手，以75億元購入中工雲宇宙AI園區萬坪廠辦。據信義全球資產公司統計，上市櫃法人今年前十月，在雙北地區已砸下520億元購置辦公室，交易規模是近十年同期新高。

觀察台北辦公室交易件數及區域分布，可發現有近三成交易落在內湖，總經理林三智分析，內科有產業群聚效益，仍是企業最愛進駐的辦公熱區，隨著買氣攀高，也吸引收益型買方進場投資收租，信義全球資產公司今年就陸續協助多位法人，在內科東京企業總部、日內瓦科技中心等指標廠辦購置辦公室，其中就有賣方售後回租的交易案例，買方取得後即享租金收益。

新北辦公市場同樣相當熱鬧，今年前十月新北辦公室交易額為170億元，年增158％，增長幅度顯著。近期新北商用市場鎂光燈都聚焦在土城工業區，鴻海集團旗下子公司鴻運科簽署預購意向書，以75億元購入超過一萬坪中工雲宇宙AI園區，刷新土城廠辦交易天花板。此外，變壓器用油製造商益州集團本月也宣布在土城斥資7億元，打造企業總部。

林三智分析，辦公市場已不再只有台北商業區一枝獨秀，新北產業需求強勁，激勵建商進場興建優質辦公產品，且買方以具有地緣性的企業為主，這些產業在地耕耘多年，因應公司成長需要增加辦公空間、設立企業總部，也多會選擇在發跡地或鄰近區域，如此可不改變員工既有通勤習慣，也可減省公司搬遷成本。