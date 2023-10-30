《跨海5.4公里》播映會後，前議長洪麗萍憶起去年通車時先生手捧公公遺照開車過橋完成遺願的那一幕，數度哽咽落淚。（于家麒攝）

東臺傳播有限公司歷時6年才完成拍攝製作的《跨海5.4公里》紀錄片昨日在金門舉行播映會。（于家麒攝）

《跨海5.4公里》委由東臺傳播有限公司歷時6年才完成拍攝製作，播映會後團隊與觀眾分享拍攝過程與感想。（于家麒攝）

金門大橋通車今（30日）滿周年，歷經30多年才完工的背後卻充滿了故事，由東臺傳播有限公司所拍攝製作，記錄金門大橋從發想提案到設計、採購發包以及建造過程面臨難題的《跨海5.4公里》紀錄片，昨（29）日在金獅影城舉辦播映會，受邀出席的金門縣議會前議長，也是大橋興建「發起人」前議員林登惠媳婦的洪麗萍，看到去年通車時先生手捧公公遺照開車過橋完成遺願的那一幕，數度哽咽落淚，也感動現場所有嘉賓。

由文化部補助、委由東臺傳播有限公司歷時6年才完成拍攝製作的《跨海5.4公里》撐起金門大橋背後故事紀錄片，在通車滿周年前夕舉行金門地區播映會，邀請副縣長李文良、前議長洪麗萍與大、小金門鄉親代表，以及拍攝團隊都出席觀賞並發表感想；承包商東丕營造公司與監造商世曦工程顧問公司也派代表及家屬出席盛會，並分享工程參與過程的甘苦談。

副縣長李文良在觀賞完影片後表示，金門大橋工程從開始發想、到規畫設計、建設、完工通車，地區所有鄉親對於所有投入的工程人員以及設計監造人員的努力付出表達真誠的感謝，也感謝製作團隊有這樣的發想，把整個過程拍成紀錄影片，幫助大家去瞭解金門大橋建造的過程與面臨的難題，讓大家有更多的資訊與資料可以去理解，這也是製作團隊非常重要的貢獻。

李文良也表示，去年大橋正式啟用那天，前議長洪麗萍的先生帶著父親照片坐車帶頭通過大橋，感動很多金門鄉親，特別是烈嶼鄉親，這麼多年的期盼終於得以實現。而看到東丕營造董事長王銀和克服萬難，堅持到最後把工程完成更是佩服，相信東丕經過這樣的重大工程，一定可以成為國內建築業的重要團隊，面對未來更大的挑戰，也有更多的經驗去完成。

「短短的5.4公里，我們走了30年！」看完影片前議長洪麗萍感動到數度哽咽落淚。她說，想到公公林登惠在生前擔任議員時曾在議會提案興建金烈大橋，一生念念不忘，直到過世前還猶惦記著「大橋」何時可以興建？所以在金門大橋通車那一天，她先生帶著公公的遺照一起坐車首先過橋，也告慰在地下的父親「金門大橋完工通車了！」。

東臺傳播有限公司製作團隊也分享了拍攝過程與感想。導演戴九功說，金門大橋整個建置過程充滿了故事，《跨海5.4公里》從2017年2月開始記錄，一路拍到2022年10月完工通車，歷時6年，影片終於製作完成。紀錄片的內容是不但呈現建築物本身的歷史定位-台灣最長的跨海大橋，更扮演了長時間的溝通橋梁-台灣公共工程界和土木工程界，以及公共工程採購法的訂定、突破海事工程技術的門檻、勞工人力接續等問題，也期望引起所有營造業、中小企業的共鳴，從政府訂定的制度面檢討做起，將業界環境殺傷力降低，以求社會安定。