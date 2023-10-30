中華文化推廣協會於2009年成立，以推廣中華文化為宗旨，加強世界華人之宗教、學術、藝文、媒體等領域之交流活動。協會於27日召開會員大會，原理事長趙怡卸任，理事孫慶餘當選第四屆理事長，新任理監事如台南美術館董事長黃光男、中華民國婦女聯合會主任委員雷倩、世新大學校長陳清河、龍祥電影公司董事長王應祥、中華民國跆拳道協會、漢諾威馬術俱樂部許安進理事長、台新文教基金會董事長鄭家鐘等教育、文化、企業界人士。孫慶餘表示，未來將攜手協會全體理監事與會員，持續透過公益論壇、新聞營、產學合作、兩岸參訪等不同型式活動，促進各地華人的文教交流，為中華文化保存盡一份心力。

中華文化推廣協會新任理事長由孫慶餘接棒。圖片來源：中華文化推廣協會提供

新任理事長孫慶餘為永慶房產集團創辦人，在房仲產業耕耘超過40年，致力推動台灣房仲產業的改革與提升。早年國內房仲業亂象叢生，孫慶餘引進「新式仲介」，以收取固定服務費的方式提供服務，拒絕傳統仲介賺取暴利差價；並成立台灣第一個房仲加盟體系—住商不動產，後成立永慶房屋，秉持「先誠實再成交」，給予消費者完整透明的房市資訊，贏得廣大認同，遂發展成全台最大房仲集團，全台店數已突破1,650店。

榮譽理事長趙怡說，中華文化推廣協會長期以來聯合台灣文教、藝術、影視、體育各界菁英人士，投入兩岸文化交流活動，協助辦理相關領域專業人士往訪互動，整合各項資源，促成文化創意產業合作或舉辦藝文展演活動，以增益兩地和平關係，也助力兩岸社會企業融合發展。

中華文化推廣協會致力促進兩岸文化交流活動，為中華文化、兩岸企業融和盡心力。圖為榮譽理事長趙怡。圖片來源：中華文化推廣協會提供

自2013年起，協會年年舉辦兩岸公益論壇，今年已邁入第11年，每年均吸引上百位學者、企業代表、媒體等人士參與，盼藉由深度議題探討，吸引更多人關心公益、參與公益。而今年6月在廈門舉辦的地11屆兩岸公益論壇，以「鄉村振興、公益行動」為題，共有來自兩岸近80家社會組織、300多名社團組織代表或志願者以及相關研究學者參加，聚焦鄉村地區的公益實踐進行分享和討論。

此外，為培養兼具責任感與競爭力的未來媒體菁英，2022年中華文化推廣協會與公益信託星雲大師教育基金共同舉辦「第一屆真善美新聞研習營」，邀請近50位傳播文化界名家、媒體經營高層、電視及網路主持與評論人、傳播教育專家學者、知名網紅同堂開講，吸引全台17所大專院校超過300位新聞傳播相關科系學生報名參加，共同探討台灣新聞媒體現況與未來，盼藉由研習營的舉辦，讓決心投身傳播業界的年輕人有機會與傑出有為的前賢，一同進行經驗傳承，並培養專業能力，加深對新聞倫理的認知與社會責任感。

協會也每年舉辦「傳播領袖禪修營」，邀請資深傳播界人士體驗禪修生活，包括李傳偉、沈春華、汪威江、鄧長富、蕭裔芬、馬詠睿、李天任等人都曾參與。藉由禪修，在紅塵俗世中，找到內在的力量，讓身心靈得以安頓，散播正能量。透過傳播菁英的親身體驗，未來能借助媒體的影響力，發揮淨化人心的效果，引導社會大衆從日常生活裡體驗中華文化的精髓，以增添生命的正能量。

中華文化推廣協會會員涵蓋層面包括藝術、文化、公益、教育、體育、媒體等領域中極具代表性人士，期盼更多各領域菁英加入協會，為中華文化、兩岸企業融和盡心力。