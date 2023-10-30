周一鋼鐵股漲多跌少，業外挹注的不銹鋼捲廠千興(2025)股價處於高檔，周一以6.15%大漲作收，大成鋼(2027)、東和鋼鐵(2006)、中鋼(2002)、中鴻(2014)等均持續回溫向上。

美國鋼鐵價格在過去三個月的表現明顯弱於亞洲鋼市，鋼捲期貨價格從每公噸900多美元最深跌到700美元，跌幅超過二成。近半個月則快速反彈，回升到每公噸860美元的水準。過往美國鋼價表現偏弱，主要反映UAW罷工將造成的鋼鐵需求轉弱的預期，但在福特與UAW達成初步協議後，美國車廠罷工將逐漸落幕的預期已經開始發酵，因此可望帶動美國鋼鐵價格反彈上漲。在供應面趨緊下，美國鋼市從大宗底材熱軋到熱浸鍍鋅、冷軋等鋼品正啟動拉漲行情。

美國鋼價落底反彈，外銷暖流來了，有助於外銷北美鋼材的獲利回升，但法人預期，後續價格再度大幅拉升過今年高點的機會不大，對鋼廠的獲利幫助有限。

大陸方面，上周宣布2023-2024年共增發一兆人民幣國債用於防災等基礎建設為主的刺激方案，同樣激勵黑色金屬止跌反彈。