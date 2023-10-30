這家總部位於倫敦的銀行業者公布截至9月的3個月期間，稅前獲利為77億美元，低於市場預估值81億美元。由於在科技以及績效相關支出較高，營業費用年增2%。同時，計畫增加部分員工的績效獎勵，也使得費用增加。

HSBC表示，將很快開始買回自家股票，但銀行的資本適足率將小幅減少0.4%。在2023年已實施過3次庫藏股計畫，總金額來到70億美元。在3次季度配息下，每股配發0.3美元。

這家英國銀行大部分的營收都是來自亞洲，故一直在亞洲地區投入更多資源，開發成長更快速的市場，財富管理表現良好，特別是在香港。匯豐銀行10月初，才剛收購花旗集團在中國大陸的個人財富管理投資業務，多增11個主要城市的不同客戶，總資產與存款約36億美元。

彭博社認為，中國大陸經濟成長缺乏動力，加上房地產市場暴雷，讓不少想來中國大陸淘金的外資增添不少挑戰。HSBC本季的放款損失提撥金，預計為11億美元，泰半與中國商用房地產有關。

匯豐銀行指出，繼續密切觀察與中國大陸商用房地產險曝險相關風險，未來經濟前景仍存在一定程度的不確定性，特別是在英國。HSBC把有形股東權益報酬率保持在15%到17%較好的成長目標上。同時，預估利息淨收益將超過350億美元，預估未來的信貸損失金額也沒有變動。