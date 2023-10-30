新光保全瞄準低軌道衛星布局，參展「台灣太空國際年會」，尤近期國際情勢轉為險峻，全民國防意識逐漸提升，新保除了保全本業外，平時即深入地方與校園進行安全教育、緊急應變能力等相關課程宣導，而在國土安全層面，亦積極導入研發與運用，透過衛星通訊穩定的優勢提供低軌衛星通訊服務，無人機應用則可提供偏遠郊區之救援協助，於軍事範疇下更成為全球焦點。

本次展覽展現低軌衛星應用服務範疇，透過衞星科技，延伸拓展GPS車隊管理和無人機應用，在公共服務和災難應對給予解方；基本商用方面，提供車輛位置與軌跡即時監控、PND派遣導航、行車即時影像監控等管理，此外，系統還搭配USB介面通訊連接器，使無縫轉接至需求的災難指揮中心，新保管制中心亦可設備再應用，轉身變為指揮中心，以供卓越管理和應急支援。而災時應用方面，可用於物資運輸，協助追蹤和監控運輸車輛，確保物資即時送至災區，同時可支援疏散和救援行動，協助軍隊迅速定位與救援受困或傷亡人員，即時影像監控更有效掌握狀況；另於軍事部署方面，系統還可追蹤、監控和管理軍車位置，實現軍事資源高效部署與調度。

無人機已成為新世代的戰爭策略，除了追蹤定位、接力通信、偵察預警、戰場搜救等戰術應用外，非常時期更不受交通條件影響，提供高效率之救援配送，並能用於橋樑及公設巡檢、農作物勘查、安防和警政維安等領域；另一方面，無人機系統也能利用紅外線感應技術，檢測太陽能板耗弱情形，以提升太陽能廠效益，未來將針對山坡地和集水區做監測，降低氣候變遷所產生的災害風險。

近年來，新保全力拓展AIOT多元解決方案，實踐ESG企業永續發展，積極布局智慧建築與智慧城市，期許透過異業與公家機關成為合作夥伴，持續優化低軌衛星技術及無人機服務，降低風險成本，同時優化傳統人力無法立即處理之事件，全力滿足受陸、海和空域所設限的安全需要。