2022第4屆杭州亞洲帕拉運動會於10月28日落幕，行政院30日舉辦代表團返國感恩餐會，陳建仁院長、教育部潘文忠部長、體育署鄭世忠署長、代表團穆閩珠團長、各代表隊職員及團本部隊醫等出席，慰勉選手的精彩表現以及後勤支援團隊的辛勞。

陳建仁院長讚揚我國在本屆杭州亞帕運奪下4面金牌、4面銀牌和12面銅牌，總共20面獎牌，謝謝選手們在競技場上的打拼與付出，用精采絕倫的比賽帶給國人滿滿的感動，尤其讓世界看見臺灣對於體育運動的活力與熱情。

陳建仁院長除讚揚選手的傑出表現，再次向國際展現臺灣運動家精神外，並藉由感恩餐會的場合，對代表團相關機關、團體及人員的努力與付出表達肯定及感謝之意，也期許代表團的教練、選手及體壇的夥伴愛無礙、We are15(註:全球身心障礙人口約15%，應予關注)，齊心讓更多帕拉運動員閃耀世界舞台。

教育部體育署表示，為培植身心障礙競技運動選手，自108年起輔導中華帕拉林匹克總會啟動長期備戰及潛力新秀培育計畫，並優化培集訓資源挹注，體育署將持續提供選手後勤支援，期許選手們再接再厲，於世界舞臺展現辛勤訓練成果，為國人爭取榮耀，讓世界為臺灣喝采。