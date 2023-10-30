嘉義市政團隊參訪府中雙城計劃的重慶路口，用手機紀念下方鋪面特別的板橋歷史時間軸設計。（新北市工務局提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市府團隊及嘉義市府團隊一行人在「府中雙城」計畫中的站前廣場拍照合影留念，藉由市政建設經驗的交流，共同提升兩市的人本環境。（新北市工務局提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市政府推動府中雙城美學計畫，以「雙軸三廣場」串連府中商圈和新板特區的新舊城區，營造無障礙人本環境，嘉義市長黃敏惠今（30）日率領市府團隊北上參訪，在新北副秘書長龔雅雯接待導覽，汲取新北的成功經驗，將運用到嘉義市「文化新絲路2.0」計畫，提升人行安全。

龔雅雯指出，新北市長侯友宜上任後以六大面向推動2030願景工程，府中雙城計畫是最具代表性的工程之一，舊城即是以早期台北縣政府與舊板橋火車站所在的府中商圈為核心，新城則是現今新北市政府與板橋車站所在的新板特區，透過軟硬體建設與資源整合，翻轉城市風貌，打造美學示範基地。

龔雅雯表示，「府中雙城」計畫從2021年3月起至今年1月，接續完成板橋新舊城之間約1公里間的改造，包含營造無障礙通行環境、改善路口停等安全性、擴大行人通行範圍及增加休憩活動空間，以及拆除使用率低的陸橋、老屋拉皮等，軟體方面透過府中萬聖節、歡樂耶誕城等活動，吸引人潮，型塑城市品牌新意象。

黃敏惠致詞時表示，嘉義市將展開大型旗艦型計畫，採取以人為本的觀光步行環境連結市區重要的文史聚落與美術館等景點，府中雙城成功的策略與經驗，對嘉義市府團隊目前在進行的規劃有高度參考價值。