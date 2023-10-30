藉校內實習課程，義守大學「觀光餐旅學院」餐旅管理學系學生，將學校的實習餐廳搖身一變，打造成日料餐廳「丼町和食」，一開店就吸引不少師生前往用餐，甚至連日本籍的學生都特地造訪光顧一解鄉愁，還有來自印尼的學生也來嚐鮮。

義守大學餐旅系實習餐廳「丼町和食」，由學子大展手藝，日式大阪燒，呈現日本在地風味。（圖片來源：義守大學提供）

雖然是校園內的實習餐廳，但「丼町和食」推出的餐點相當豐富，有日式料理中的握壽司、親子丼、蔥鹽豬蓋飯、日式炒麵、咖哩飯等，以及每週不定期推出的隱藏版餐點。最受歡迎的親子丼，以在地嚴選的雞肉，搭配上主廚特製醬汁，最後再淋上蛋液，口味上豐富的層次感，幾乎天天蟬聯暢銷冠軍寶座；此外，還有日料經典美食大阪燒，由來自日本學生櫻井晴斗負責掌廚，除了食材用料澎湃之外，還特別使用日本的美乃滋及特製醬料，用心呈現道地的日本風味。特別前來消費的印尼籍學生表示，雖然日式料理與印尼口味大不相同，但能在校園中吃到異國料理，除了感到新鮮外，更期待每天的午餐時光。

義守大學「丼町和食」，深受校內師生歡迎，印尼籍學生與同學相約用餐，覺得在校園中享用異國美食很幸福。（圖片來源：義守大學提供）

擔任總經理的柯函希和經理的吳俊霆都表示，學校提供場域與硬體設備讓學生嘗試經營餐廳，這是一個很難得的學習機會；尤其，在經營餐廳過程中，不僅學習管理層面的運用，同時透過實戰經驗在內場上提升戰力，另外與消費者面對面接觸，更能直接瞭解顧客的需求，進而從中調整節奏與內容，這些過程都是未來進入職場的前哨戰。負責外場的日本學生山極匠朗表示，在與團隊設計菜單的過程中，發現正宗的日式口味對臺灣人來說偏鹹，因此依照市場需求的喜好，與團隊多次調整口味與試菜，才成功推出大家都喜歡的日式料理。

餐旅系學生利用「營運實務」課程，開餐廳當老闆，推出日式料理，大受好評。（圖片來源：義守大學提供）

指導老師劉姚伶表示，校內實習是具有挑戰性的一門自主管理課程，以加盟連鎖店的概念，讓學生自籌資金、擬定菜單、訂定售價、採購、制定內外場的SOP、財務管理、行銷宣傳、顧客滿意度調查與客訴狀況處理等過程，都是讓學生直接受惠的最好學習。從紙上談兵到實際運作，義守大學的實習課程，讓學子將學習成果盡情揮灑，藉開餐廳自己當老闆的方式，提供學生在畢業前就能夠練就一身好功夫，並成為職場即戰力。