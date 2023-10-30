證交所經理袁正華致詞時表示，此次是為了向日本介紹台灣近期推出「創新板」，讓尚未獲利的新創企業，在滿足特定條件下提供發展所需資本。他指出，台灣未來重點投資項目將落在數位雲端、生技產業、IT與再生能源，歡迎有興趣前進台灣市場者一同交流。

此次研討會共舉辦3場專題分享，分別為證交所專員郭乃瑜主講「前進台灣資本市場」、康和證承銷部經理王心淇主講「談KY公司上市之現況及未來」、資誠執業會計師蔡亦台主講「新企業經營看見商機、翻轉危機變轉機」。

據證交所統計，台股集中市場第三季第一上市外國股票（KY）的成交金額，占大盤總成交金額比重為4.96％。王心淇指出，來自開曼群島（KY股）的上市公司之所以來台掛牌，除了台灣2008年開放海外公司上市上櫃，上市成本也比其他地方合理。

康和證承銷部副總經理呂素玲表示，海外企業輔導不易，須了解當地法規及商業模式、甚至是文化差異及語言差異，才能提供企業籌資掛牌上市最佳解決方案。日本為康和證非常用心耕耘的市場，目前唯二在台掛牌的日企IKKA-KY、大拓-KY都是由康和證協助上市。

康和證近年來致力開拓海外企業來台掛牌，除了日本市場外，也成功輔導越南、馬來西亞、大陸台商等海外企業來台掛牌，在開發東南亞市場上成果豐碩，首家來台上市的越南企業豐祥-KY(5288)、首家來台上櫃的馬來西亞企業達輝-KY(5276)，均由康和證主辦。