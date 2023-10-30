周大觀文教基金會為鼓勵全國罹癌學生勇敢抗癌、努力向學，特別設置「抗癌圓夢助學金」，頒發每位罹癌學生2萬元助學金，26年來已幫助1萬3772名學生。該基金會30日在台南市政府頒發助學金給台南市6位抗癌勇士，嘉許他們不向病魔低頭，勇於築夢、活出生命的色彩。

6名抗癌圓夢助學金得主，也到場分享生命故事。其中，就讀台南女中的血癌排球天使陳佳璟以運動對抗癌症，希望將來成為排球國手，減輕家裡經濟負擔，帶全家人一起出國當啦啦隊；成大附屬台南高工的郭祐霖罹患血癌，8年抗癌成功，立志以科技專長回饋社會，擔任義工鼓勵大家捐髓；也就讀成大附屬台南高工的血癌運動小將陳昱翔立志自助助人，希望成為運動健將，帶動更多人健身，遠離疾病折磨。

官田國中的血癌英語小達人秦鈺潔，從原本質疑「為什麼是我？」到轉念「為什麼不是我？」勇敢面對疾病，懂得感恩熱愛生命；忠義國小附幼海豚班黃梓瑄人小志氣高，「立志只要我長大，從低收脫貧」；南英商工餐飲科的孫紹麒，國二時被檢查出罹患顱咽管瘤，經手術後康復出院，夢想開甜品店的他選擇就讀餐飲科，但不料又在高三罹患血癌，兩度死神拔河，經歷重重難關，卻沒有打倒他熱愛烘焙的熱情。

周大觀基金會表示，為確保沒有任何一位罹癌學生孤獨面對癌症，該基金會特別設置抗癌圓夢助學金，為罹癌學生及其家人加油打氣，感恩今天獲獎的抗癌鬥士，不向病魔低頭，展現出對生命的韌性與努力，為社會注入正向能量。

台南市長黃偉哲認為，今天受獎的勇士們，努力抗癌、逐夢的過程令人動容，與他們相比，其他人實在太幸福，沒有悲觀的理由。未來市府將持續協助並配合基金會，讓這些生命鬥士的故事傳遞給更多人，為社會帶來啟發與能量，進而吸引更多人挺身而出付出愛，延續周大觀的精神。

教育局指出，每位抗癌鬥士的背後都是感人奮發的故事，期盼透過公開表揚，給予孩子們最好的鼓勵。

教育局還強調，台南市各校致力推動生命教育，不僅經常邀請生命鬥士到校分享熱愛生命的歷程，還將生命教育列入學校課程計畫，並舉辦教師社群及研習、家長成長讀書會等活動，持續增進市民生命教育知能，讓知福感恩成為生活的一部分。