由於最近媒體影射還有T1聯盟某隊球員、洋將、教練甚至防護員涉賭疑雲，T1聯盟30日再次嚴正聲明本聯盟堅定反賭、反毒、反詐騙的最高原則，對涉不法行為之人員一律採零容忍政策。對此，T1聯盟上周主動發函高檢署請求協助，並於30日獲高檢署致電回覆，高檢署將發公函至各地方檢察機關，支援各球團的法治教育工作。

本聯盟上周亦主動協請主管機關中華民國籃球協會支持防治非法賭博的零忍容政策，籃協十分認同本聯盟所請，將於11月1日會同其轄下所屬的三個聯盟代表，共同召開防治賭博與假球之紀律委員會議，本聯盟除積極與會外，更主動向籃協提出邀請PLG聯盟與SBL聯賽代表，一同拜會高檢署，懇請高檢署派員監督聯盟賽事。本聯盟後續將持續配合高檢署及刑事局兩大司法檢調單位，針對不法行為之人員進行最嚴格處分，絕不寬貸。

T1聯盟絕不容許任何非法勢力介入比賽，本聯盟所屬球團也堅定支持聯盟所有決策，除對涉賭球員除開除之外，球團及聯盟名譽受損之民事賠償也勢必執行到底，上下同心掃除不法份子。在此重申本聯盟反賭博反假球的堅定立場，務必給社會大眾一個乾淨且精彩的籃球殿堂。