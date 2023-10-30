機五周邊整體開發區主要分布於樹林區中正路兩側，緊鄰樹林國民運動中心，未來範圍內將設有捷運LG18、LG19站。（新北市城鄉局提供）

為串聯捷運三環六線，新北市政府啟動樹林防洪三期、樹林（三多里地區）機五周邊等2處整體開發地區都市計畫專案通盤檢討，今（30）日起公告徵求意見30日，並分別於樹林、新莊及板橋舉行3場座談會，廣納當地民眾意見。期望透過本次檢討，配合捷運新北樹林線的開發期程，充分發揮區位優勢，落實市府大眾運輸導向發展（TOD）政策理念，創造多元使用機能。

新北城鄉局長黃國峰說明，樹林防洪三期整體開發區位於樹林區東側、沿大漢溪的樹林堤防內側沿線土地，未來範圍內將設有捷運LG14站（板樹體育館旁），緊鄰城林橋、浮洲橋，往返板橋、土城、中和交通便利，計畫面積約為124.8公頃。機五周邊整體開發區主要分布於樹林區中正路兩側，緊鄰樹林國民運動中心，未來範圍內將設有捷運LG18、LG19站，計畫面積約為76.6公頃。

黃國峰表示，該2處整體開發區現況除農地使用外，尚有未登記工廠、零星住宅聚落及閒置空地等分布，未來期望透過都市計畫檢討及區段徵收整體開發作業，提升居住及公共設施環境品質，期望結合LG14站周邊之體育、社會福利等相關公共設施，打造醫動養園區，塑造健康都市環境。

城鄉局表示，樹林防洪三期整體開發區，將於11月14日上午10時於樹林區公所、11月15日上午10時於新莊區公所、11月21日上午10時於板橋崑崙公園市民活動中心舉辦3場座談會；

城鄉局補充，機五周邊整體開發區，將於11月14日上午10時於樹林區公所舉辦1場座談會，針對都市計畫範圍及都市計畫程序進行說明，聽取當地民眾意見，落實行動治理，並納入後續草案規畫參考。