縣長鍾東錦與獲獎學生合影。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

教育部112年度「國民中小學學生學習扶助績優人員評選」結果出爐，苗栗縣造橋國小、福星國小榮獲「全國績優領航團隊獎」殊榮；另，全國「112年度城鄉學生STEAM自造之共創競賽」中，苗栗縣苑裡中正國小、大湖東興國小、卓蘭景山國小及苑裡致民國中共摘得1銀3銅佳績，縣長鍾東錦30日接見表揚績優團隊及人員，肯定師生為自己、學校和苗栗縣爭光。

表揚典禮，由縣長鍾東錦率教育處長葉芯慧等教育團隊主持，縣議員陳品安、徐筱菁和張顧礫、苑裡鎮長劉育育、苑裡鎮代會主席洪晃琦、卓蘭鎮長詹錦章、卓蘭鎮代會主席詹永光、大湖鄉長黃惠琴和造橋鄉長徐連斌等地方各界都到場分享榮耀。

鍾東錦表示，「國民中小學學生學習扶助績優人員評選」項目，全國僅有11所學校出線，苗栗縣即囊括2校，難能可貴，感謝校長和老師們辛勞付出；而STEAM競賽奪得1銀3銅佳績，縣長也肯定師長、學生為自己和苗栗爭光。

鍾東錦表指出，苗栗縣近年積極推動科技教育，扎根培育國中小科技人才，透過課程實施與競賽參與，激發學生創造潛能和實踐創意的能力，提升學生科技思考力、創造力、解決能力的關鍵能力。

另外，在學習扶助計畫推動過程中，縣府鼓勵學校結合數位學習資源，提供學生更多元化、適性化的學習策略，協助學生逐步鞏固學習概念、發掘學習潛能，鼓勵學生勇敢嘗試、多樣體驗。

教育處指出，本次榮獲「領航團隊獎」的造橋國小透過學習扶助計畫，全面實現了教育機會均等的理念，在校長及學校團隊的努力不懈下，不僅學生的學習意願和自信心得到了提升，在苗栗縣學力檢測中，整體成績更超越了全縣平均水平，為跨越學力鴻溝、邁向未來奠定了堅實的基礎。

教育處說，福星國小近年來積極透過專家帶領授課教師共同備課、公開觀課、入班示範、夥伴專業對話、課程評鑑等方式提升教師教學能力，同時運用數位平台資源實施學生差異化學習，縮小學習差距，在親師生共同努力下，不僅學生學力檢測成績進步率高於全縣和全國平均水平，更實現了每一位孩子的學習願景。

另外，在第五屆的全國「112年度城鄉學生STEAM自造之共創競賽」中，東興國小和中正國小組成的聯隊獲得亞軍，景山國小和中正國小聯隊及致民國中共獲得3項季軍。

參賽隊伍需在短時間內創作仿生機械獸，通過「3項觸控啟動接力」、「競走」、「星際返回」及「拔河」等競賽項目挑戰，皆需精湛的技術和優秀的團隊協作，並通過不斷測試和合作確保團隊獲得佳績。