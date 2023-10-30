選戰進入倒數，民調領先的民進黨總統參選人賴清德行程滿檔，本周六、4日將南下本命區台南參與競選總部成立大會，結束後隨即北上回到「出生地」新北市，替新北市競選總部成立大會站台。競選總幹事潘孟安30日透露，屆時賴清德將合體蔡英文總統、前行政院長蘇貞昌及立法院長游錫堃，這也是蔡今年首度在造勢場與賴合體。

回顧民進黨今年選戰節奏，潘孟安說，除了前段時間的信賴台灣之友會、百工百業團體等後援會陸續成立，今年9、10月賴清德也舉行7場「國家希望工程」國政願景記者會，相對其他參選人更完整；在選戰衝刺階段，賴清德也前往各地立委的聯合競選總部成立大會，為「小雞們」輔選，11月後也將陸續成立各縣市的競選總部。

據悉，下月展開的各縣市競選總部成立大會，將選擇賴清德的政治發跡地台南、出生地新北作為首發，時間就在本周六，壓軸則是12月3日的台北市競選總部成立。

潘孟安透露，新北市競總成立大會上，蔡英文、蘇貞昌、游錫堃將合體造勢，展現團結氣勢，這也是選戰以來，蔡、蘇、游首次同場為賴站台，特別的是，這三人都曾選過新北市市長，民進黨盼以全黨上下一致的團結氣勢，力抗因權位分贓而無法整合的藍白陣營。 潘孟安強調，賴清德的輔選行程自9月開始便是每個周末滿檔，甚至有一天超過11個以上的鐵人行程，目標就是要全力衝刺，力拚總統勝選與國會過半。