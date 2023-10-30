勞動部雲嘉南分署舉辦「百工百業．青年職人」職場百態影片大賽日前頒獎，中華醫事科大囊括前二名。（雲嘉南分署／張毓翎台南傳真）

勞動部雲嘉南分署今年舉辦「百工百業．青年職人」職場百態影片大賽，歷經3個月的徵集與評選，中華醫事科大護理系師生拍攝的「職場百藝以護理為志業」影片，寫實呈現在開刀房工作的護理師工作樣貌，從29支影片中脫穎而出，獲得冠軍，帶走6萬5000元獎金。

「很開心能拿第一名！」獲得職場百態影片大賽冠軍的中華醫事科大護理系學生李品璇、蘇宣羽表示，他們的影片以開刀房的護理師為主題，以口白方式帶入影片故事，使民眾能一窺開刀房護理師的工作內容，雖然邊訓練邊拍片很辛苦，但美好的果實值得回憶，「希望為大學生涯留下完美ending」。

雲嘉南分署指出，此次競賽主要針對主題內容、故事性、創意性與網路人氣等項目進行評比，最後選出前3名及佳作12名，前3名為中華醫事科大護理系「職場百藝以護理為志業」、中華醫事科大醫檢生技系「精準醫學開啟職涯視野」、南台科大幼保系「我的工作是抱抱」，可各獲得6萬5000元、4萬5000元與3萬元獎金，得獎影片可至雲嘉南分署官方YouTube欣賞。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，許多青年在求職找工作時常感到茫然，不知道自己適合哪種工作，為協助青年了解自己的專業與職場契合度，分署此次透過競賽方式募集職場宣傳影片，將自己的工作崗位訓練成果展現，也讓民眾對各行業的職場態樣，透過影片能一窺究竟，以利後續職涯規畫。