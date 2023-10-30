創作無數金曲的資深音樂人小蟲今（30日）難得公開現身，與周蕙、指揮家簡文彬一同出席「大玩樂家III-小蟲 ＆簡文彬＆周蕙跨樂衛武營音樂會」售票記者會。久未在台露面，小蟲狀態絕佳外表更顯年輕，他透露自己不吃宵夜、不吃澱粉主食，偶爾到公園散步2個小時，僅3個月就瘦了7公斤，且一直維持至今已長達8個月。

這幾年雖外界不斷邀約舉辦演唱會，卻都被小蟲推遲，他笑說：「我這個人不喜歡走演藝圈路線，人家邀我、我就會一直往後退。」這些年，他唯獨受邀擔任愛徒任賢齊的演唱會嘉賓，才讓樂迷們有機會重溫這位音樂大師的歌聲。小蟲謙虛表示也因擔任演唱會嘉賓必須露面，他更有動力維持體態：「我又是個滿節儉的人，減肥讓我以前的衣服又能穿上。」

小蟲近年大多待在北京教學生，每年光版稅收入就足夠他到處遊山玩水、不愁吃穿，他透露自己的創作中，以〈愛江山更愛美人〉版稅最多，打算成立信託基金會，幫助更多具有音樂才華的孩子們追求夢想。至於今年出道滿40年有什麼特別計畫？他表示：「我不喜歡走理所當然的路線，一切順其自然，或許『大玩樂家』是個暖身，演奏模式一直是我喜歡的方式，更像我寫歌創作的初衷。至於明年會不會有一系列演奏會出現...現在我只能先給大家問號及驚嘆號」。

「大玩樂家III-小蟲＆簡文彬＆周蕙跨樂衛武營音樂會」購票資訊請洽衛武營官網。