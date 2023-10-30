在最新的「機構投資人」調查中，Wilson再次被評選為最佳的投資組合策略師。他表示，市場廣度縮小、業績下修，以及消費者和企業信心下滑等所呈現的景況，都與市場普遍預期不同。市場普遍認為美股會在年底反彈。

由於投資人對利率可能升更高、高更久的影響感到擔憂，過去三個月來，Wilson看衰股市的觀點也開始傳開來。在市場震盪加劇以及通膨數據升高之際，標普500指數在上周五進入技術性修正，也就是較近期高點下跌了10%。

現在投資人正聚焦於當前財報季所釋出的展望，以評估企業獲利前景，以及企業是否受到升息等不利因素影響。

Wilson表示，即使經濟表現良好，第四季和2024年的企業獲利預測仍然太高。貨幣和財政政策不太可能放寬，且有可能進一步收緊，而疲弱的廣度（股票上漲的數量）反映出大多數公司的獲利仍然面臨風險。

該策略師表示，股市開始注意到了經濟才剛開始顯現聯準會收緊政策的影響，近幾個月來，對利率敏感的股票表現不佳，而防禦型股票則開始跑贏能源股。這樣的表現反映出市場越來越關注成長性，而非利率升高和估值本身。