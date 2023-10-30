58歲美魔女楊繡惠以嗆辣風格及率直性格聞名，是綜藝節目常客，深受粉絲喜愛，她也經常透過社群平台分享生活，昨（29日）曬出一張全家福，爸爸「阿西」年輕時候竟意外撞臉浩角翔起的阿翔，但又有網友發現像這位「韓國歐巴」引發討論。

楊繡惠在臉書PO出父親年輕時的照片，旁邊還放上一張阿翔的照片做對比圖，笑稱「有網友說我爸年輕的時候跟阿翔很像，你們怎麼說呢？」，不少網友紛紛留言「下顎輪廓有差，但有神似」、「真的超級像的」、「還真的餒，幾分相似」、「有像，爸爸很帥」，不過也有網友指出，跟韓國大咖男神玄彬比較相像，引發熱烈討論。

有網友點出楊爸爸「阿西」年輕照，更像韓國男神玄彬。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

楊繡惠的父親是台灣喜劇演員阿西（楊坤灶），今年已經88歲了，楊繡惠從小跟著爸爸在秀場四處表演，練就流利口條加上幽默性格，長大後更跟隨父親腳步踏入演藝圈。孝順的她，也經常帶爸媽出遊享受天倫之樂，去年考量到雙親年事已高，上、下樓梯較不方便，在新北市三重區買了電梯大樓，還砸下500萬裝潢費。