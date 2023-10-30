國民黨新竹縣立委參選人徐欣瑩，29日參加「全國客家挺侯後援會」成立大會，力挺國民黨總統參選人侯友宜的客家政見。身為「客家女兒」，她強調客家人對和平及政黨輪替的期待。

「全國客家挺侯後援會」29日成立，國民黨總統參選人侯友宜、黨主席朱立倫，多位國民黨籍立委參選人熱情相挺，共同期許讓客家文化源遠流長。徐欣瑩表示，在這次選舉中，她和侯友宜的共同信念是確保台灣的安全和穩定，並讓所有台灣人民能夠擁有和平！

侯友宜上任後將要推動客家文化語言發展法、編列一百億預算成立客家文化產業基金，旨在促進台灣70個客庄的產業發展，吸引年輕人返鄉就業，並希望加快《客家語言發展法》的立法，讓客家語言得以繁榮。並承諾每4年舉辦世界客家博覽會，讓客家的美食、藝術、傳統甚至許多國寶級的師傅讓全世界看到，讓客家智慧代代相傳。

徐欣瑩呼應侯友宜的相關政見，她認為客家人不只堅毅，更有忠義、勤奮和永不妥協的特質，並強調客家人對保家衛國的堅持，期待政黨輪替，讓不怕抹黑、抹紅、不怕子彈的人侯友宜來當總統。徐欣瑩指在這次選舉中，她和侯友宜的共同信念是避免戰爭，以確保台灣的安全和穩定，並讓所有台灣人民能夠生活在和平之中。

徐欣瑩過去立委任內爭取許多「客家產業及文化發展」經費，例如為湖口農會辦事處及客家園區（台灣客家暨農業創新園區工程2700萬)、湖口鄉客家文化生活廣場規劃設計暨工程案1344萬，並打造竹東中央市場成為客家示範市集、爭取竹東客家戲曲公園等。

在推動客家文化發展方面，徐欣瑩曾爭取許多客家歌曲的版權，讓社區歌謠班有更多客家歌曲得以傳唱，並邀請客委會下鄉，爭取自來水延管經費，造福廣大鄉鎮。徐欣瑩有信心，從中央到地方團結合作，將共同贏得客家鄉親的支持！