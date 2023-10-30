在單季營運部分，研華2023年第三季合併營收為新台幣150.06億元，年減19.38%、季減11.87%，雙位數衰退。單季營業毛利為60.17億元，毛利率40.1%，較今年第二季的41.2%下滑、去年同期的36.4%上升；營業利益為25.06億元，營業利益率16.7%，較今年第二季的20.1%、去年同期的18.2%雙雙下降；合併稅後淨利為25.83億元，年減19%、季減14%，第三季合併每股稅後盈餘為3.01元，創下七個季度低點。

若以美元表達，研華2023年前三季營收達16億美元，年減10%。整體營運以區域別而言，北亞市場表現較佳，年對年為個位數增長，歐洲市場則持平。然北美市場呈個位數衰退；大陸、台灣及新興市場則受到大陸市場復甦不振及半導體設備需求疲弱等因素，較去年同期雙位數衰退。各事業群表現方面，僅嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)表現最為突出，年對年增長4%，其餘事業群則普遍年減。

研華今年前三季營業收入494.3億元，年減4.12%；營業毛利199.41億元，年增2.60%，毛利率40.3%；營業利益94.36億元，年減0.67%，營業利益率19.1%；稅前淨利105.37億元，年增2.56%；本期淨利85.17億元，年增3.77%；歸屬於母公司業主淨利85.46億元，年增4.04%；基本每股盈餘9.98元，相較去年同期的10.59元下滑。前三季三率(毛利率、營益率、淨利率)表現皆較去年提升。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，受全球景氣趨緩及大陸復甦未明影響，三大區接單狀況不佳，研華第三季營收及獲利皆呈現雙位數年減；累計表現方面，前三季營收轉為負成長，然受惠於原料跌價，獲利能力較去年顯著提升，利潤結構益維持穩健。第三季整體接單/出貨比值(B/B Ratio)為0.82，三大區域BB值細項觀察，大陸市場為1.01已見回溫，然北美及歐洲分別為0.77及0.63仍居於低檔水位。

展望第四季，全球景氣因高通膨及地緣政治影響，營運挑戰仍嚴峻。估計接單不振導致營運降溫之影響尚未結束，研華對明年上半年動能保守看待，短期將以獲利導向及優化效率為營運目標，中長期展望仍佳。研華於營運淡季加速關鍵技術及區域市場之前瞻布局，同時，公司預見產業AI、資安、邊緣服務以及AIoT數位解決方案為工業物聯網未來四大重點趨勢，將以Sector-driven策略為基礎，積極與全球SI夥伴共創AIoT+邊緣運算(AIoT+ Edge Computing)新商機，期許早日形成AIoT共榮生態系。