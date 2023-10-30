高雄市府捷運工程局公布輕軌成圓票價方案，從計次收費改為改為里程計費，單程最低20元，最高運價35元。（捷運工程局提供／任義宇高雄傳真）

高雄環狀輕軌將於今年底完工成圓，預計明年元旦後開始試營運至2月26日，高雄市府捷運工程局今天公布成圓後票價方案，改為里程計費最低20元起，試營運期間免費搭乘，進出月台刷卡不扣款。

高雄市府捷運工程局表示，高雄輕軌歷經10年即將年底完工成圓，捷運局表示今年履勘順利通過取得營運許可後，預計明年元旦後至2月26日進行試營運，試營運期間進出月台刷卡不扣款，俾利收集旅客乘車資料加以優化輕軌營運方式，待試營運期結束後，將由目前計次收費10元改為里程計費。

捷運局說明，輕軌成圓後運價方案，業經市府大眾捷運系統運價審議委員會於10月12日審議同意，基本運價方案為起程運價20元，基本里程5公里，續程5至9公里每2公里增加5元，超過9公里以最高運價35元收費，成圓初期營運班距為尖峰10分鐘、離峰15分鐘。。

輕軌成圓後也將調整收費地點，捷運局說目前係裝設於月台中央及列車上，當月台候車旅客較多或車廂內擁擠時，旅客常不易前往驗票機刷卡付費，為解決此問題，未來輕軌成圓後將陸續於月台中間及列車內驗票機移設至月台端出入口處，就像捷運閘門概念在進出站時先在車站內完成刷卡，以加快民眾進出列車的效率，試營運期間將加強宣傳，讓乘客熟悉輕軌進出月台刷卡習慣。