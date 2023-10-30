曾被封為「鋼琴王子」的大陸鋼琴家李雲迪，2021年10月在北京被抓到嫖娼，之後便消失在螢光幕前，廣告和代言因負面新聞影響遭到下架，一瞬間從才華橫溢的鋼琴男神貶為人人喊打的過街老鼠，時隔2年李雲迪近日在澳洲舉行演唱會，謝幕環節被拍到眼含淚水，令許多粉絲感到心疼。

李雲迪自被逮到嫖娼後沉寂2年，今年7月宣布將在澳洲展開回歸演奏會，將在澳洲4地區阿得雷德、布里斯班、墨爾本、雪梨表演，演奏曲目是莫札特奏鳴曲，演奏會於10月28日展開，11月5日是演奏會最終場，28日他在阿得雷德的演奏會圓滿落幕，謝幕時現場掌聲雷動，李雲迪當天穿著筆挺西裝，一頭長髮造型充滿藝術家氛圍，鞠躬後他微笑接過觀眾送上的兩束花，接著將花束放在鋼琴上表演安可曲蕭邦的《降E大調夜曲》，表演狀態堪稱完美。

影片在網路發布後，許多網友表示：「神回二十年前，太美了」、「風韻猶存啊」、「這次的rubato又和年輕時感覺不同了，這首也返場了20多年了」、「鋼琴家歸來仍是18歲的少年」、「感覺收完兩束花後有一剎那有點想哭的樣子，然後忍住了」、「羡慕呀，什麼時候才能巡到美國呀」、「李雲迪真的是老天爺追著餵飯」。李雲迪事後也在facebook與Instagram分享當日表演照片，但並未上傳微博，也不免猜測是否仍被大陸音樂界排斥。