抗議農民表示，原本具農保資格地農民，可能因重劃後土地面積變小，導致失去農保資格，痛批縣府沒說清楚，損害權益。（吳建輝攝）

彰化縣二林鎮萬興里萬興排水旁農地道路老舊狹小，農機具出入不便還會淹水，公所框定周邊98公頃農地進行「柳子溝農地重劃」，有超過7成地主同意申請，但仍有部分農民不滿，認為公所強搶農地，前後抗爭超過4年。（吳建輝攝）

彰化縣二林鎮萬興里萬興排水旁農地道路老舊狹小，農機具出入不便還會淹水，公所框定周邊98公頃農地進行「柳子溝農地重劃」，有超過7成地主同意申請，但仍有部分農民不滿，認為公所強搶農地，前後抗爭超過4年，30日再度率眾到縣府抗議，要求「撤銷農地重劃」。

彰化縣政府前廣場30日下午有將近30為農民到場，高舉「詐騙農民」、「強搶農地」白布條抗議，齊喊要求縣長王惠美出來面對，呼籲彰化縣¬政府及二林鎮公所，正視嚴重違法事宜，恐已涉及詐欺、瀆職及圖利之嫌。

抗議農民表示，柳子溝段農地根本沒有重劃的必要，公所把「申請書」當「意見調查書」，沒有「不同意」的選項，尤其未告知重劃可能使他們損失農地面積，甚至要負擔部分工程款，施工期間停耕沒補償、沒收入，損失很大；此外，原本具農保資格農民，可能因重劃後土地面積變小，導致失去農保資格，痛批縣府沒說清楚，損害權益。

縣府地政處表示，二林鎮萬興排水旁柳子溝農地農水路多為私人土地提供使用，農民反映欠缺規畫導致逢雨必淹，道路老舊狹小，自2019年開始公所訪查萬興里西保庄一帶農地，透過里鄰長宣導將辦理重劃、2020年召開重劃意願調查前說明會、2021年公所公布申請書繳回結果，同意重劃人數、面積比例皆有近7成的超高支持率。

期間二林鎮公所多次召開農地重劃說明會，歷時3年的申請流程完備重劃農水路工程先期規畫。說明會中也都有清楚說明各項負擔，但仍有部分地主不滿，認為其農地已鄰接道路，不願負擔農水路用地，發動多次抗爭，甚至抹黑有黑箱，讓努力的鎮公所及地政同仁，情何以堪。

地政處強調，農地重劃是由過半比例的人數、面積提出重劃「申請」，未來規畫的農水路登記為公有土地，相關設施也都由政府管理維護，抵費地標售收入也是專款專用，重劃後土地方正，地籍線界址清楚明確，還有安全地進出道路、排水等，農民機械耕作更方便，提高耕作效益，盼民眾理性溝通，什麼才是對二林柳子溝重農地最好的選項。