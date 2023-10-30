全聯新鮮挪威鮭魚全程冷鏈1天直送門市。（吳奕萱攝）

大西洋鮭魚只要約1天就能從五股PC廠送至門市。（吳奕萱攝）

全聯五股PC廠主要負責北台灣每日生鮮魚肉商品進貨驗收、清洗分切處理。（吳奕萱攝）

全聯五股PC廠自動鮭魚切片機，維持絕佳烹飪厚度。（吳奕萱攝）

全聯自有五股PC廠「善美的生鮮處理中心」於2017年4月啟用，斥資20多億元打造，是全聯投資的第三座生鮮處理中心，也是全台最大生鮮處理中心，主要負責北台灣每日全聯生鮮魚肉商品進貨到分切處理、驗收分貨流程等，今（30日）全聯也公開生鮮處理中心流程，揭開鮭魚細緻的處理過程。

全聯從2015年積極聚焦行銷推廣挪威鮭魚以來，每年營業額都穩定成長1億元，去年鮭魚產品熱銷近10億元，全聯表示，鮭魚目前占鮮魚類銷售約18％最高、其次才是鯛魚，鮭魚好食用、營養價值高的優點近年愈來愈受台灣消費者青睞，目前全聯也與挪威最大的一條龍供應商「Salmar」合作，每周六班搭乘華航班機直送來台，經過五股PC生鮮處理約1天就能全程冷鏈直送門市。

五股PC廠占地1800坪，最主要的業務負責鮮魚、精肉類的處理，在鮮魚商品處理上會使用SPA機，以軟水設備過濾後之冰水，利用氣孔板濾泡式氣泡幫魚沖洗做SPA；另有自動鮭魚切片機，輪切出平均每片厚度約2~3公分（大拇指寬）的鮭魚輪切，每小時最多可分切150尾鮭魚，產出約1500片鮭魚輪切。廠區啟用至今，先後導入自動去鱗機、剖頭機提升效能，自動去鱗機每小時最多可處理180尾鮭魚，鮭魚經機器去鱗後，再以人工清除細小鱗片；剖頭機每小時平均可處理1300顆魚頭，再進行後續手工分切拆解。

全聯鮭魚季即日起生鮮鮭魚產品祭出多項優惠，即日起至11／2（四）挪威鮭魚菲力貼體包，單盒優惠價239元，購買指定鮮魚貼體商品，單筆任選2盒現折10元，還可抽買菜金，有機會抽中最大獎全聯禮券5萬元。