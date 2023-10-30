台灣廟會常常會有繞境活動，很多友宮、友廟都會放鞭炮或放煙火迎接，但燃放爆竹煙火必須在管制安全區域內才可施放，且有時間限制，日前台南永康地區，有廟會遶境活動，接駕民眾在馬路上燃放高空煙火，一開始還很多民眾在一旁錄影觀看，沒想到施放過程中發生意外，煙火傾倒直接在路面炸開，民眾紛紛開始往後逃竄躲避，網路影片中可以看到，煙火直接在馬路上炸開，一旁車輛跟攤販也都險受到波及，所幸無人員傷亡，否則後果不堪設想。

這段影片施放煙火膛炸的影片，在網路上流傳，事發地點在台南市永康石宇宮旁的大馬路上，疑似接駕的民眾施放煙火時，擺放的太過靠近，造成煙火威力太大，把旁邊的煙火震倒導致膛炸，原本開心的場面，變成大家驚逃的危險事件，真是讓人捏一把冷汗。

很多民眾拿手機出來錄下煙火畫面。（翻攝社會事新聞影音）

台南市環保局表示，有關民俗活動或廟會活動燃放爆竹，嚴重影響居家環境安寧之情形，依噪音管制法第8條公告:臺南市各類管制區內，不得從事妨害他人生活環境安寧 之行為及時段，並依同法第23條規定如違反噪音管制法可處新臺幣三千元以上三萬元以下罰鍰，倘台端發現超過法訂時間仍有噪音之情事，24小時均可撥打本局陳情專線環保服務中心電話(080-0066666或06-6572813)本局將儘速派員前往稽查。