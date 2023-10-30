台灣精品獲獎名單，共有182家企業320件產品獲此殊榮。脫穎而出得獎的台灣精品，可發現跨領域、軟硬體整合成為趨勢，同時也積極掌握人工智慧(AI)、智慧化、節能減碳、綠色永續等關鍵字。

獲獎名單中，其中30件產品將進一步角逐台灣精品金、銀質獎的最高榮譽。入圍金銀質獎的30件產品，將於12月由受邀來台的國外專家與國內委員共同進行評選，入圍企業將進行英文簡報角逐金質獎，並於12月6日在南港展覽館2館辦理頒獎典禮，揭曉金、銀質獎得主。

由經濟部國際貿易署委託外貿協會執行的台灣精品獎，可謂台灣產業界的奧斯卡獎，本屆首度以「晉升台灣精品，躍登世界舞臺」為號召，吸引469家企業948件產品報名參加，今年9月於南港展覽館2館舉辦產品現場評鑑，現場參與評鑑的產品包羅萬象、橫跨各產業，大至電動巴士、工具機等，小至拇指型隨身淨水器皆到場參與評鑑，展現台灣業者面對產業趨勢與使用者多元需求的敏銳度與競爭力。