一名機車騎士28日對蔡英文車隊比中指，後被警方引導至一旁喝斥。松山分局分局長林明志30日在議會解釋，當事人是騎機車，怕他情緒不穩，所以先了解看看他是什麼原因。台北市議員李伯毅驚訝表示，騎士情緒不穩？「我覺得警察比騎士的情緒還要不穩！」

一名機車騎士28日行經北市光復北路與民權東路口時，因不滿交管時間太長，憤而對面前通過的總統蔡英文車隊比中指，後被警方引導至一旁喝斥。

據了解，這名比中指的騎士是因趕時間上班、不滿交通管制，才對眼前的車隊比中指。執勤員警看到後，將他引導至路邊喝斥，告知勿有過激言行後放行。

據悉，這列車隊雖是屬於蔡英文，但事發當時正要去松山機場接蔡英文，所以蔡英文並不在車上。

總統府29日回應，感謝警察同仁執行勤務的辛勞，對於因交管造成民眾不便，也盼民眾諒解。

松山分局分局長林明志30日在議會解釋，當事人是騎機車，怕他情緒不穩，所以先了解看看他是什麼原因。台北市議員李伯毅驚訝表示，騎士情緒不穩？「我覺得警察比騎士的情緒還要不穩！」

李伯毅也質詢台北市交通大隊大隊長陳勇華，贊不贊成警察現場把騎士叫到旁邊？陳勇華稱他贊成。李伯毅表示那請給那位警察嘉獎，因為只有那位警察這樣做，以後其他警察只要沒有做到，怠忽職守，通通懲處！陳勇華解釋，這還是樣看現場狀況。