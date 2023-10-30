桂格養氣人蔘滋補液，19入實體通路優惠價989元。（桂格提供／朱世凱台北傳真）

現於MOMO購買天地合補官燕窩6入2盒，現折200元。（天地合補提供／朱世凱台北傳真）

黑松青汁酵素益生菌30入，黑松生技H＋官網限時74折只要880元。（黑松提供／朱世凱台北傳真）

善存3效順暢益生菌粉末顆粒，限時在MOMO購買最高享6折。（善存提供／朱世凱台北傳真）

秋冬天氣轉涼，日夜溫差大最怕身體出狀況，據外部統計，疫後有87％民眾相較疫情前更關注身體保護力，電商也發現，在雙11熱潮下，保健品業績也呈現雙位數成長，推估是換季助攻加上消費者想逃過「免疫負債」反撲作準備，護元氣、調節機能的進補商品自然熱賣；另在優惠加持下，更有相關保健品在業者自家官網上火速被搶購一空。

疫情期間大眾作好高強度防疫措施，不過現在生活回歸原先的日常模式，身體相對比以往更脆弱些，形成免疫負債狀況，不少人便趁雙11好康入手保健品調節機能，像是「白蘭氏雙認證雞精」標榜溫和食補、提振精神且口感清爽，11月20日前官網下單再送「五味子芝麻錠」，用五味子、維生素E等做好內外保養。

天氣轉涼也適合補氣，「桂格養氣人蔘滋補液」以雙蔘補氣穩氣、安定思緒維持上班上課專注力，現正逢MOMO雙11限時優惠，下單桂格養氣人蔘120入送ESCOM大風量負離子吹風機。「天地合補官燕窩」號稱口感滑順，內有豐富高檔燕條，很能滋補養生，在MOMO購買2盒現折200元。

黑松生技＋觀察秋天涼爽乾燥，空氣濕度下降，讓不少人感覺身體卡卡不順暢，除了多喝水外，也推薦吃綠色食物補充酵素幫助改變細菌叢生態，同時主打「黑松青汁酵素益生菌」，用11種高活性乳酸菌、19種消化酵素、3種綠色超級食物調理體質，歡慶雙11，黑松生技H＋官網全館0元免運、結帳滿3000元現折150元。

善存主打「3效順暢益生菌粉末顆粒」擁有雙專利好菌及益生質，維持機能順暢，年末聚餐多的時刻也能少些負擔，11月1日至11月13日MOMO益生菌粉限時優惠，最高享6折，不限金額下單抽Apple Watch SE。