台南市中西區28、29日2天舉辦萬神節、萬聖節活動，其中海安路2天湧10萬人潮，台南市議員林依婷反應附近居民怨遊客嚴重違停，造成出入不便，台南市警方30日回應已有取締。

台南市中西區上周假日適逢萬聖節前夕，商圈業者應景申請封街舉辦包括海安路萬聖節與永福路赤嵌萬神節，前者更擴大市集擺攤範圍，2天湧現10萬人潮，後者有官將陣頭街頭表演，吸引陣頭愛好者參觀，2天聚集1萬餘人。

活動宣傳成功吸引大批遊客，但鬧區封街造成周遭路段交通雍塞，台南市交通局統計，府前路28日傍晚4時至晚間9時一路出現車潮雍塞，29日在警員疏導下，未再出現塞車。

活動現場更帶來嚴重違停問題，林依婷30在台南市議會總質詢上痛批，海安路活動造成附近交通嚴重塞車，府前路更是整排違停。

林依婷質疑這些違停車輛疑似來自外縣市參加活動的觀光客停放，認為這樣的違規行徑是看不起台南交通，將台南市違停看成日常，引發民怨謾罵市長，要求警方嚴加取締，恢復台南交通榮譽感。

台南市警2分局30日回應，海安路與永福路2大活動為台南市經發局主辦，工務局核准道路使用，警方2天動員上百人次的警力投入交通疏導，共計開出違停罰單160件，其中府前路段告發69件、海安路段告發34件，未來對鬧區封街活動聲請會更加謹慎。