中華電表示，當今快速發展的商業環境中，新型態混合辦公模式已成趨勢，高品質的會議視訊設備能幫助跨組織、跨部門之間的協作溝通，打造高效辦公新體驗。Logitech看好這個趨勢，近年來除了致力於為企業解決視訊設備上的困境，更進一步與擁有全國最大網路頻寬基礎建設的領軍者－中華電信，攜手合作推出「HiNet Logitech Rally視訊設備月租服務」，聯手支援企業實現更具靈活性且高效率的工作環境，讓企業一站式購足高品質的AI視訊設備及全國最大網路頻寬，提供企業更智能、便利的混合辦公解決方案。

台港澳Logitech羅技總經理施前江表示，Logitech致力於運用AI智能科技，賦能企業客戶多元辦公型態的大小中會議室方案，十分期待這次與中華電HiNet合作推出的「HiNet Logitech Rally視訊設備月租服務」，不僅有助於企業提升工作效率，更希望能幫助企業實現視訊設備無痛升級，讓Logitech的雲周邊設備搭配更多的選擇方案，帶給大家混合辦公新邏輯上最大的支持。

中華電企業客戶分公司處長原人麒表示，中華電提供的HiNet視訊會議商務解決方案，結合本公司HiNet網路優勢，協助企業員工於疫情期間居家上班、遠距會議連線需求，目前已廣泛運用於遠端教學、金融晨會、醫療照護等市場及服務政府機關等。現在攜手Logitech羅技視訊產品，希望帶給企業用戶更優質的即時互動影像及遠端協作服務，讓本地企業也能輕鬆無負擔的導入國際指標性視訊系統。