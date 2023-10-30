摩根大通指出，如果當初懷疑的一樣，本季公債殖利率正慢慢來到最高點，之後，銀行類業可能會陷入困境。

路透社表示，事實上，歐洲銀行族群是2023年歐股中表現最好的股票之一，STOXX 600銀行指數，今年迄今上漲近8%，而STOXX 600大盤指數則只小漲1%。

摩根大通將把從歐洲金融類股抽離出來的資金，流向醫療保健類股。同時，也把醫保族群從從中性上修至增持。路透社統計，STOXX 600醫療保健指數，今年迄今下跌約0.4%，27日盤中甚至一度跌至7個月以來新低。