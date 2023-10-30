摩根大通指出，如果當初懷疑的一樣，本季公債殖利率正慢慢來到最高點，之後，銀行類業可能會陷入困境。
路透社表示，事實上，歐洲銀行族群是2023年歐股中表現最好的股票之一，STOXX 600銀行指數，今年迄今上漲近8%，而STOXX 600大盤指數則只小漲1%。
摩根大通將把從歐洲金融類股抽離出來的資金，流向醫療保健類股。同時，也把醫保族群從從中性上修至增持。路透社統計，STOXX 600醫療保健指數，今年迄今下跌約0.4%，27日盤中甚至一度跌至7個月以來新低。
歐股30日開高走高，STOXX 600目前在432.53點，漲2.95點或0.69%。不過，摩根大通卻看空歐洲銀行類股，並將這些金融族群的投資評等，從中性調降為減持。
摩根大通指出，如果當初懷疑的一樣，本季公債殖利率正慢慢來到最高點，之後，銀行類業可能會陷入困境。
路透社表示，事實上，歐洲銀行族群是2023年歐股中表現最好的股票之一，STOXX 600銀行指數，今年迄今上漲近8%，而STOXX 600大盤指數則只小漲1%。
摩根大通將把從歐洲金融類股抽離出來的資金，流向醫療保健類股。同時，也把醫保族群從從中性上修至增持。路透社統計，STOXX 600醫療保健指數，今年迄今下跌約0.4%，27日盤中甚至一度跌至7個月以來新低。
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